Миссия ОБСЕ заметила "Грады" и танки на аэродроме Луганска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила танк поблизости села Никишино, что в 15-20 километрах от линии размежевания, и "Грады" на окраине Луганска.

Об этом говорится в отчете миссии за 26 апреля.

"В неподконтрольных правительству районах команда миссии в очередной раз видела один танк (Т-64) с установленным впереди минным тралом вблизи подконтрольного "ДНР" с. Никишино (60 км на северо-восток от Донецка)", – информирует СММ ОБСЕ.

"И, как и раньше, (миссия – ред.) зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксированных гаубиц (пять Д-30 "Жаба", 122 мм, и пять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), и 7 танков (Т-72) на территории аэродрома, расположенного на юго-восточной окраине Луганска", – добавляют наблюдатели.

На территории Луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров (пять МТ-ЛБ и семь БТР-80), 7 БМП-2, 15 грузовиков и 5 машин для буксирования гаубиц. Также там находились более 500 вооруженных мужчин в форме военного типа, отчитывается миссия.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности. Так, СММ отметила один БТР-80, который двигался на северо-восток по автодороге Т1309 неподалеку от подконтрольного правительству Украины города Счастье (20 км от Луганска).

В оккупированных районах наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на гусеничную машину неустановленного типа, которая стояла перед домом на северо-восточной окраине подконтрольного т.н. "ДНР" с. Пикузы (бывшее Коминтерново, 23 км от Мариуполя), и БТР‑ 80 с как минимум 10 боевиками "ДНР" в 1,7 км восточнее Пикуз, который ехал в юго-западном направлении.

Алена Рощенко, УП