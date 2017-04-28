Порошенко каже, що невдовзі арештують нові вкрадені мільярди

Найближчим часом на рахунках заблокують мільярди гривень колишніх українських чиновників.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час доповіді генпрокурора і секретаря РНБО.

"Нам відомі місця, де будуть найближчим часом заблоковані додаткові кошти – на мільярди гривень – і в рамках програми правової допомоги співпраці з нашими партнерами за кордоном кошти будуть надходити із заблокованих рахунків колишніх українських можновладців", - сказав він.

"Кошти вкрадені в України, будуть і далі надходити до державної скарбниці", - додав Порошенко.

Він також додав, що заарештовані кошти підуть на поповнення золотовалютного запасу України.

Як відомо, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України.

Українська правда