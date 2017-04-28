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Порошенко говорит, что вскоре арестуют новые украденые миллиарды

Пятница, 28 апреля 2017, 12:34

В ближайшее время на счетах заблокируют миллиарда гривен бывших украинских чиновников.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время доклада генпрокурора и секретаря СНБО.

"Нам известны места, где будут в ближайшее время заблокированы дополнительные средства – на миллиарды гривен – и в рамках программы правовой помощи сотрудничества с нашими партнерами за рубежом средства будут поступать из заблокированных счетов бывших украинских чиновников", - сказал он.

"Средства украденные в Украине, будут и дальше поступать в государственную казну", - добавил Порошенко.

Он также добавил, что арестованные средства пойдут на пополнение золотовалютного запаса Украины.

Как известно, в пятницу 28 апреля стало известно, что арестованы почти 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоЯнуковичденьги
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