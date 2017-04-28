Порошенко говорит, что вскоре арестуют новые украденые миллиарды

В ближайшее время на счетах заблокируют миллиарда гривен бывших украинских чиновников.



Об этом сказал президент Петр Порошенко во время доклада генпрокурора и секретаря СНБО.



"Нам известны места, где будут в ближайшее время заблокированы дополнительные средства – на миллиарды гривен – и в рамках программы правовой помощи сотрудничества с нашими партнерами за рубежом средства будут поступать из заблокированных счетов бывших украинских чиновников", - сказал он.



"Средства украденные в Украине, будут и дальше поступать в государственную казну", - добавил Порошенко.



Он также добавил, что арестованные средства пойдут на пополнение золотовалютного запаса Украины.



Как известно, в пятницу 28 апреля стало известно, что арестованы почти 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины.



Украинская правда