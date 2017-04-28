Кононенку дали нову посаду в БПП

Нардеп Ігор Кононеко замінив на посаді колишнього голову Київської обласної організації БПП "Солідарність" Лева Парцхаладзе.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Володимир Горковенко.

"Чиновник Лев Парцхаладзе вже не голова Київської обласної організації БПП "Солідарність". Обласною організацією партія доручили керувати народному депутату Игорь Кононенко", - написав Горковенко.

Кононенка називають сірим кардиналом БПП.

Він також відомий як давній армійський товариш, а в подальшому бізнес-партнер Петра Порошенка.

У нещодавньому розслідуванні журналіста Михайла Ткача "Генпрокуратура Юрського періоду" програми "Схеми" показано, що Ігор Кононенко часто відвідує Генеральну прокуратуру.

Він відмовився пояснити причину своїх вечірніх візитів. Луценко на питання журналістів відповів, що Кононенко приїжджає консультуватися "з питань фракції".

Українська правда