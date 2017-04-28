Кононенко дали новую должность в БПП

Нардеп Игорь Кононеко сменил на посту бывшего председателя Киевской областной организации БПП "Солидарность" Льва Парцхаладзе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Горковенко.

"Чиновник Лев Парцхаладзе уже не председатель Киевской областной организации БПП "Солидарность". Областной организацией партия поручили руководить народному депутату Игорь Кононенко", - написал Горковенко.

Кононенко называют серым кардиналом БПП.

Он также известен как давний армейский товарищ, а в дальнейшем бизнес-партнер Петра Порошенко.

В недавнем расследовании журналиста Михаила Ткача "Генпрокуратура Юрского периода" программы "Схемы" показано, что Игорь Кононенко часто посещает Генеральную прокуратуру.

Он отказался объяснить причину своих вечерних визитов. Луценко на вопросы журналистов ответил, что Кононенко приезжает консультироваться "по вопросам фракции".

Украинская правда