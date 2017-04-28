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Зміни правил руху автом на перехрестях набули чинності

П'ятниця, 28 квітня 2017, 13:18

Закон, який встановлює, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, які вже їдуть по колу, набув чинності.

Документ був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 27 квітня і набув чинності наступного після опублікування дня, передають "Українські новини".

Закон вводить в Правила дорожнього руху норму, згідно з якою перевагу в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Кабінет міністрів має в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Як повідомлялося, 4 квітня Рада ввела пріоритет для автомобілів, які рухаються по колу на перехрестях з круговим рухом.

За словами автора ініціативи нардепа Михайла Папієва, закон дозволить знизити аварійність на перехрестях, де організовано круговий рух.

Пояснюючи необхідність таких змін, депутат поскаржився, що зараз не на всіх автодорогах є дорожня розмітка та знаки, також у кожному місті діє своє правило перетину перехресть з круговим рухом, викликає аварійність на таких ділянках.

Президент Петро Порошенко підписав зміни правил руху автомобілів на перехрестях 26 квітня.

Теми: авто
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