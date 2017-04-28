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Изменения правил движения авто на перекрестках вступили в силу

Пятница, 28 апреля 2017, 13:18

Закон, который устанавливает, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, которые уже едут по кругу, вступил в силу.

Документ был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 27 апреля и вступил в силу на следующий после опубликования день, передают "Українські новини".

Закон вводит в Правила дорожного движения норму, согласно которой преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Кабинет министров должен в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.

Как сообщалось, 4 апреля Рада ввела приоритет для движущихся по кругу автомобилей на перекрестках с круговым движением.

По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, закон позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение.

Объясняя необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех автодорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, вызывает аварийность на таких участках.

Президент Петр Порошенко подписал изменения правил движения автомобилей на перекрестках 26 апреля.

Темы: авто
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