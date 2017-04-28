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Луценко дивується, чому "схемою Януковича" не скористалася колумбійська мафія

П'ятниця, 28 квітня 2017, 15:49

Кошти, вкрадені екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, виводилися з України через близько 500 компаній.

Про це розповів на спеціальному брифінгу 28 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Кошти, вкрадені в різний спосіб на території України тодішньою владою, через близько 500 компаній виводились з України. Через ряд офшорних компаній потрапляли у  всесвітню "мийку". Відслідкувати їх точне походження 3 роки намагалися слідчі ГПУ, служби фінансового моніторингу, наші колеги за кордоном за нашими запитами", – сказав генпрокурор.

"Вони випливали на Кіпрі, а в більшості своїй – на території Латвії. Звідти ці кошти заходили в Україну і безальтернативно тільки ці члени злочинної організації фірми купували спеціально випущені за рішенням цих же членів ЗО державні облігації з 8% річних у валюті", – зазначив Луценко.

"Я взагалі дивуюсь, чому колумбійська мафія не використала таку красиву можливість відмивання коштів. Береш крадені кошти, купуєш українські цінні папери, маєш 8 відсотків річних у валюті, а потім ще чисті гроші на руки…" – додав він.

За словами генпрокурора, до цієї схеми Янукович не допускав нікого, окірм членів своєї злочинної організації.

"Особи, які укладали ці угоди, є пов'язаними особами із вищим керівництвом злочинної організації. Це також встановлено слідством і було взято в розрахунок судом. Відтак усі кошти, які в 2014 році після Революції Гідності були заморожені на рахунках в Ощадбанку, Ексімбанку, Приватбанку, зараз підлягають конфіскації до державного казначейства", – сказав Луценко, назвавши це актом вищої справедливості.

Як відомо, 28 квітня ГПУ повідомила, що суд дозволив конфіскацію заарештованих майже 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Захист Януковича заявив, що їхній підзахисний відхрещується від цих коштів та подає до суду позов про захист честі.

Валентина Романенко, УП

Теми: ЛуценкоЯнукович
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