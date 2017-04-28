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Луценко похвалив скандального прокурора Кулика

П'ятниця, 28 квітня 2017, 16:06

Голова ГПУ Юрій Луценко назвав звинувачуваного у незаконному збагаченні прокурора Костянтина Кулика ефективним працівником.

Про це він розповів на спеціальному брифінгу в п'ятницю.

"З моєї точки зору, він (Кулик – ред.) ефективний працівник прокуратури, що довів це сьогоднішнім результатом", - сказав генпрокурор, маючи на увазі успішне завершення справи про конфіскацію 1,5 млрд доларів в оточення Януковича.

Луценко підкреслив, що до тих пір, поки вина людини не встановлена, вона є чистою, і це стосується також Кулика.

"Так, я знаю, що НАБУ звинувачує його в незаконному збагаченні. Так, знаю, що зараз відбувається суд. Якщо він встановить його провину, то він буде звільнений з органів прокуратури і понесе покарання", - сказав генеральний прокурор.

"Хочу процитувати китайського класика: Не важливо, якого кольору кішка, якщо вона приносить здобич. Якщо кішка не вчинила ніяких злочинів, а це встановить лише суд, то її масть, колір, довжина шерсті мене не обходить. Сьогодні цей кіт приніс дуже серйозну здобич, прошу його за це поважати", - додав Луценко.

Як повідомлялося, НАБУ та САП звинувачують військового прокурора сил Антитерористичної операції Костянтина Кулика у тому, що його видатки перевищують його доходи й він приховує нові коштовні придбання.

Проте генпрокурор Юрій Луценко не хоче знімати Кулика з посади, оскільки вважає його дуже важливим для розслідування справи Сергія Курченка.

Роман Кравець, Євген Кізілов, УП

Теми: Луценкопрокуратуракорупція
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