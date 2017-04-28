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Луценко похвалил скандального прокурора Кулика

Пятница, 28 апреля 2017, 16:06

Глава ГПУ Юрий Луценко назвал обвиняемого в незаконном обогащении прокурора Константина Кулика эффективным работником.

Об этом он рассказал на специальном брифинге в пятницу.

"С моей точки зрения, он (Кулик – ред.) эффективный работник прокуратуры, который доказал это сегодняшним результатом", - сказал генпрокурор, имея в виду успешное завершение дела о конфискации 1,5 млрд долларов у окружения Януковича.

Луценко подчеркнул, что до тех пор, пока вина человека не установлена, он является чистым, и это касается также Кулика.

"Да, я знаю, что НАБУ обвиняет его в незаконном обогащении. Да, знаю, что сейчас идет суд. Если он установит его вину, то он будет уволен из органов и понесет наказание", - сказал генеральный прокурор.

"Хочу процитировать китайского классика: Не важно, какого цвета кошка, если она приносит добычу. Если кошка не совершила никаких преступлений, а это установит только суд, то ее масть, цвет, длина шерсти меня не волнует. Сегодня этот кот принес очень серьезную добычу, прошу его за это уважать", - добавил Луценко.

Как сообщалось, НАБУ и САП обвиняют военного прокурора сил Антитеррористической операции Константина Кулика в том, что его расходы превышают доходы и он скрывает новые ценные приобретения.

Однако генпрокурор Юрий Луценко не хочет снимать Кулика с должности, поскольку считает его очень важным для расследования дела Сергея Курченко.

Роман Кравец, Евгений Кизилов, УП

Темы: Луценкопрокуратуракоррупция
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