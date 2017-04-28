Луценко назначил скандального Кулика в ГПУ

Константин Кулик уволен с должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

На сайте ГПУ в разделе "назначения" указано, что Кулик получил должность в Генпрокуратуре 14 апреля.

По словам Сарган, назначению Кулика в ГПУ предшествовало его увольнение с должности прокурора АТО. Как известно, в настоящее время суд рассматривает дело о незаконном обогащении Кулика.

"Если в суде будет доказана его вина, то будет соответствующая реакция со стороны Генпрокуратуры", - отметила Сарган, добавив, что сейчас решение суда нет.

Как известно, САП и НАБУ подозревают Кулика в "незаконому обогащении". Дело передано в Голосеевский суд.

Председатель ГПУ Юрий Луценко назвал обвиняемого в незаконном обогащении прокурора Константина Кулика эффективным работником.

Татьяна Кусок, УП