США можуть прискорити запровадження санкцій проти КНДР у відповідь на останнє невдале випробування ракети.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в уряді.

Адміністрація Трампа може відповісти на останнє невдале ракетне випробування Північної Кореї, прискоривши плани щодо запровадження нових санкцій США проти Пхеньяна, в тому числі можливих заходів, спрямованих проти конкретних північнокорейських і китайських компаній.

У зв’язку з діями Північної Кореї всупереч тиску з боку США і Китаю, Вашингтон також міг би провести нові військово-морські навчання і розгорнути більше кораблів і літаків в регіоні для демонстрації сили, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

"Цілком можливо, щось може бути прискорене", - сказав чиновник про потенційне запровадження обмеженого набору цілеспрямованих санкцій щодо Північної Кореї. Йдеться про прискорення окремих заходів з більш широкого пакету санкцій.

За словами джерела, запуск балістичної ракети є провокацією напередодні виборів у Південній Кореї, що відбудуться 9 травня, і президент США Дональд Трамп може використати це для подальшого тиску на Китай для приборкання КНДР.

Якби Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, як вона погрожувала, Трамп вважав би це більш небезпечною подією, повідомив представник адміністрації, припускаючи, що у такому разі відповідь США була б набагато складнішою.

Адміністрацію Трампа особливо непокоїть робота Пхеньяна у напрямку розробки ядерної ракети здатної досягнути США.

Сам же Трамп констатував відсутність в КНДР поваги до Китаю і його керівника

"Північна Корея проявила неповагу до побажань Китаю і його високоповажного президента [Сі Цзіньпіна], коли запустила сьогодні, хоч і безуспішно, ракету. Погано!", - написав президент США в twitter.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!