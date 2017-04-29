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США могут ускорить введение санкций против КНДР

Суббота, 29 апреля 2017, 05:27

США могут ускорить введение санкций против КНДР в ответ на последнее неудачное испытание ракеты.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Администрация Трампа может ответить на последнее неудачное ракетное испытание Северной Кореи, ускорив планы по введению новых санкций США против Пхеньяна, в том числе возможных мер, направленных против конкретных северокорейских и китайских компаний.

В связи с действиями Северной Кореи вопреки давлению со стороны США и Китая, Вашингтон также мог бы провести новые военно-морские учения и развернуть больше кораблей и самолетов в регионе для демонстрации силы, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

"Вполне возможно, что-то может быть ускорено", - сказал чиновник о потенциальном введении ограниченного набора целенаправленных санкций в отношении Северной Кореи. Речь идет об ускорении отдельных мероприятий из более широкого пакета санкций.

По словам источника, запуск баллистической ракеты является провокацией накануне выборов в Южной Корее, которые состоятся 9 мая, и президент США Дональд Трамп может использовать это для дальнейшего давления на Китай для обуздания КНДР.

Если бы Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету, как она угрожала, Трамп счел бы это более опасным событием, сообщил представитель администрации, предполагая, что в таком случае ответ США была бы гораздо сложнее.

Администрацию Трампа особенно беспокоит работа Пхеньяна в направлении разработки ядерной ракеты способной достичь США.

Сам же Трамп констатировал отсутствие в КНДР уважения к Китаю и его руководителю

"Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его высокоуважаемому президенту [Си Цзиньпину], когда запустила сегодня, хоть и безуспешно, ракету. Плохо!", — написал президент США в twitter.

Как сообщалось, 28 апреля Северная Корея осуществила неудачный запуск баллистической ракеты с аэродрома Пукчанг. Ракета не достигла моря, упав в 35 километрах от аэродрома.

Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к увеличению давления на Северную Корею.

"Все варианты реагирования на будущие провокации должны оставаться на столе", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что для противостояния северокорейской агрессии, при необходимости, могут быть применены военные действия.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеСШАсанкции
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