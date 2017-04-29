Україна перевіряє, чи у Лівії дійсно затримали український танкер
Субота, 29 квітня 2017, 09:53
Україна перевіряє дані про нібито затримання українського танкера поблизу Лівії.
Про це 29 квітня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.
За даними дипвідомства, офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.
Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії.Офіційного підтвердження немає.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 29, 2017
Як відомо, раніше Reuters з посиланням на представника лівійських ВМС повідомив, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.
Українська правда