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Украина проверяет, действительно ли в Ливии задержали украинский танкер

Суббота, 29 апреля 2017, 09:53

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

Об этом 29 апреля сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

По данным дипведомства, официального подтверждения данной информации пока нет.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из судов - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украинская правда

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Темы: ЛивияМИДконтрабанда
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