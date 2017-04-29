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Норвегія виділить гроші для України на адаптацію військових, звільнених в запас

Субота, 29 квітня 2017, 10:26

Норвегія продовжить виділення Україні фінансової та технічної допомоги, загальний обсяг якої у 2017 році становитиме близько $25 мільйонів. 

Про це повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за підсумками зустрічі  з главою МЗС Норвегії Бьорге Бренде.

Також Норвегія ухвалила рішення щодо виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з надання Україні допомоги з соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас. 

Українська правда

Теми: НорвегіяарміягрошіНАТО
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