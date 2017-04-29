Норвегия выделит деньги для Украины на адаптацию военных, уволенных в запас

Норвегия продолжит выделение Украине финансовой и технической помощи, общий объем которой в 2017 году составит около $25 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе по итогам встречи с главой МИД Норвегии Бьорген Бренде.

Также Норвегия приняла решение о выделении 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по предоставлению Украине помощи по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас.

Украинская правда