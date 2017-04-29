Аваков: Інтерпол не оголошуватиме Яценюка у міжнародний розшук

Інтерпол відхилив позов РФ та не оголошуватиме екс-прем'єра України Арсенія Яценюка у міжнародний розшук.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Як відомо, раніше Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії.

"Інтерпол як адекватна і солідна міжнародна правова організація, відповідно до свого протоколу, взяла до уваги моє звернення і відмовила у безглуздому клопотанні РФ", - заявив він.

Аваков висловив надію, що інформаційний привід, створений РФ з цього приводу, "приверне увагу міжнародної громадськості до факту незаконного арешту і застосування тортур у російських в'язницях до Миколи Карпюка та Станіслава Клиха".

"Неприпустиме протиправне утримання наших громадян - злочин, який має бути засуджено та припинено якомога швидше усіма засобами міжнародної юстиції", - додав глава МВС.

Як відомо, 28 квітня Росія направила документи до Генерального секретаріату Інтерполу з проханням оголосити Яценюка у міжнародний розшук.

Про те, що екс-прем'єр України нібито воював у Чечні проти Росії, заявив 8 вересня 2015 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії.

У запиті вказується, що "російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки".

Також Аваков заявив, що переслідування Яценюка з боку Росії є політично мотивованим і базується на "свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України".