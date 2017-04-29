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Лікарі не змогли врятувати бійця, пораненого під Авдіївкою

Субота, 29 квітня 2017, 23:10

Лікарям не вдалося врятувати життя бійця, пораненого в суботу неподалік Авдіївки.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів.

На даному напрямку противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

Терміново для надання медичної допомоги військовослужбовця було доставлено у лікарню міста Авдіївки, де працює військова лікарсько-сестринська бригада.

Крім того, зважаючи на стан військовослужбовця, у якого внаслідок поранення були ушкоджені органи та магістральні судини черевної порожнини, до лікарні прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю.

"Операція тривала більше 5 годин, та врятувати життя важкопораненого військовослужбовця не вдалося", - зазначили в штабі.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що протягом дня суботи четверо українських воїнів було поранено, ще один отримав бойове травмування.

Теми: АТО
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