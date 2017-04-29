Врачи не смогли спасти бойца, раненного под Авдеевкой

Врачам не удалось спасти жизнь бойца, раненного в субботу неподалеку Авдеевки.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Авдеевки, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости получил военнослужащий одного из подразделений.

На данном направлении противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

Срочно для оказания медицинской помощи военнослужащий был доставлен в больницу города Авдеевки, где работает военная врачебно-сестринская бригада.

Кроме того, учитывая состояние военнослужащего, у которого в результате ранения были повреждены органы и магистральные сосуды брюшной полости, в больницу прибыли хирурги 66 военного-мобильного госпиталя.

"Операция длилась более 5 часов, но спасти жизнь тяжело раненного военнослужащего не удалось", - отметили в штабе.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что в течение дня субботы четверо украинских воинов были ранены, еще один получил боевую травму.