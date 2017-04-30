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Booking.com виправився: позначає населені пункти в анексованому Криму як українські

Неділя, 30 квітня 2017, 16:35

Ресурс Booking.com заявив, що на веб-сайті компанії відображає інформацію про приналежність півострова Крим до території України. 

Про це 30 квітня повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні компанія Booking.com повідомила прокуратуру АР Крим, що нею було виправлено відповідну інформацію. Наразі на веб-сайті при позначенні місця розташування певного об’єкта нерухомості в Криму, після інформації про конкретний населений пункт вказується, що він розташований на території держави Україна", - зазначив Луценко. 

 

Разом з тим користувачі мережі з інших країн, зокрема зі Швеції та Нідерландів, зазначають, що саме Україну ресурс не вказує під час вибору нерухомості чи міста у Криму.

 
 

"Також компанія Booking.com врахувала інші зауваження прокуратури та повідомила, що нею вжито додаткових заходів на виконання санкцій ЄС для запобігання використання її веб-сайту для здійснення поїздок до Криму з туристичною метою", - додав Луценко. 

Генпрокурор нагадав, що у грудні 2016 року прокуратура АР Крим відкрила кримінальні провадження за статтями 332-1  та 191 КК України щодо співучасті посадових осіб компанії Booking.com International B.V. в допомозі у використанні незаконно набутого майна та у сприянні в порушенні порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим. 

Як заявляв нардеп Георгій Логвинський, Booking.com, який здає місця у нерухомості на анексованому півострові, продає путівки "навіть у "віджаті" у Верховної Ради і Адміністрації президента санаторії, крадучи гроші фактично у вищих органів влади України".

Українська правда 

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Теми: КримРосіяанексія
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