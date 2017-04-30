Booking.com исправился: населенные пункты в аннексированном Крыму - украинские

Ресурс Booking.com заявил, что на сайте компании указывает принадлежность полуострова Крым Украине.

Об этом 30 апреля сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня компания Booking.com уведомила прокуратуру АР Крым, что соответствующая информация исправлена. Сейчас на сайте при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он расположен на территории государства Украина", - отметил Луценко.

Вместе с тем пользователи сети из других стран, в частности из Швеции и Нидерландов, отмечают, что именно Украина ресурс не указывает при выборе недвижимости или города в Крыму.

"Также компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры во исполнение санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым с туристической целью", - добавил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что в декабря 2016 года прокуратура АР Крым начала уголовное производство по статьям 332-1 и 191 УК Украины относительно соучастия должностных лиц компании Booking.com International B.V. в помощи в использовании незаконно приобретенного имущества и в содействии в нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Как заявлял нардеп Георгий Логвинский, Booking.com, который сдает места в объектах недвижимости на аннексированном полуострове, продает путевки "даже в "отжатые" у Верховной Рады и Администрации президента санатории, воруя деньги фактически в высших органов власти Украины".

Украинская правда