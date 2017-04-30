Навальний підозрює, що хімічний опік ока після зеленки може виявитися невиліковним
Хімічний опік ока, отриманий Олексієм Навальним при попаданні зеленки внаслідок нападу невідомого, може виявитися невиліковним.
Таку думку Навальний висловив 30 квітня.
"Мене лікує зараз один з кращих офтальмологів Москви ... Лікар вважає, що мені плеснули в обличчя зеленкою, розмішану з чимось ще, тому що просто зеленкою так сильно спалити очей не можна. Можу погодитися: у Барнаулі мені бризнули зеленкою просто в очі з гумової "груші" - дуже пекло і різало, але через 10 хвилин я нормально бачив", - зазначив він.
"Ні на секунду не маю сумнівів, що напад організувала адміністрація президента. ... Ніякого розслідування, звичайно, не буде - кримінальну справу досі не порушили, мене навіть не опитав ніхто, хоч заяву було написано відразу", - додав Навальний.
Як відомо, опозиціонер Олексій Навальний отримав хімічний опік ока в результаті нападу невідомого, хлюпнувши йому в обличчя зеленкою.
Українська правда