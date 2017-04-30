Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальный подозревает, что ожог глаза после зеленки может оказаться неизлечимым

Воскресенье, 30 апреля 2017, 16:52

Химический ожог глаза, полученный Алексеем Навальным при попадании зеленки в результате нападения неизвестного, может оказаться неизлечимым. 

Такое мнение Навальный высказал 30 апреля. 

"Меня лечит сейчас один из лучших офтальмологов Москвы... Врач считает, что мне плеснули в лицо зелёнкой, размешанной с чем-то ещё, потому что просто зелёнкой так сильно сжечь глаз нельзя. Склонен согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши — очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел", - отметил он. 

"Ни на секунду не сомневаюсь, что нападение организовала администрация президента. ... Никакого расследования, конечно, не будет - уголовное дело до сих пор не возбудили, меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было", - добавил Навальный. 

Как известно, оппозиционер Алексей Навальный получил химический ожог глаза в результате нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зелёнкой. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: