Навальный подозревает, что ожог глаза после зеленки может оказаться неизлечимым

Химический ожог глаза, полученный Алексеем Навальным при попадании зеленки в результате нападения неизвестного, может оказаться неизлечимым.

Такое мнение Навальный высказал 30 апреля.

"Меня лечит сейчас один из лучших офтальмологов Москвы... Врач считает, что мне плеснули в лицо зелёнкой, размешанной с чем-то ещё, потому что просто зелёнкой так сильно сжечь глаз нельзя. Склонен согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши — очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел", - отметил он.

"Ни на секунду не сомневаюсь, что нападение организовала администрация президента. ... Никакого расследования, конечно, не будет - уголовное дело до сих пор не возбудили, меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было", - добавил Навальный.

Как известно, оппозиционер Алексей Навальный получил химический ожог глаза в результате нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зелёнкой.

Украинская правда