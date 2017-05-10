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Луценко: 8 "тітушок" затримали за напад на учасників АТО у Дніпрі

Середа, 10 травня 2017, 08:49
Луценко: 8 тітушок затримали за напад на учасників АТО у Дніпрі

У Дніпрі під час урочистостей 9 травня молодики за гроші напали на учасників АТО, 8 осіб правоохоронці затримали.

Про це повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook 10 травня, коментуючи події в Дніпрі.

"Вчора 8 ідентифікованих "тітушок", що напали на учасників АТО, були затримані, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування "тітушок", – заявляє він.

"Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з "тітушками". За це також будуть відповідати", – запевняє генпрокурор.

На думку Луценка, "прокремлівська по суті акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування нашої перемоги".

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що в обласний центр 9 травня привезли "маргіналів із Кривого Рогу, Павлограда й Каменського" і роздавали гроші "за портрети "дідів". Він звинуватив у цьому Сашка, вочевидь, маючи на увазі Олександра Вілкула – сина міського глави Кривого Рогу.

Філатов також зазначив, що весь останній рік він "бив на сполох, розповідаючи про те, що в Дніпрі ненормальна ситуація в поліції", – і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова й генпрокурора Юрія Луценка "навести лад" у Дніпрі.

Крім того, він пообіцяв виділити міське фінансування спілки ветеранів АТО, але припинити міське фінансування інших "ветеранських" організацій.

Як відомо, 9 травня у місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Теми: Дніпроакціїполіція
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