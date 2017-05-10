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Луценко: 8 "титушек" задержали за нападение на участников АТО в Днипре

Среда, 10 мая 2017, 08:49
Луценко: 8 титушек задержали за нападение на участников АТО в Днипре

В Днипре во время торжеств 9 мая молодчики за деньги напали на участников АТО, 8 человек правоохранители задержали.

Об этом сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook 10 мая, комментируя события в Днипре.

"Вчера 8 идентифицированных "титушек", которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушеу", – заявляет он.

"Также проводится расследования позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками". За это также будут отвечать", – уверяет генпрокурор.

По мнению Луценко, "прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы".

Ранее городской глава Днипра Борис Филатов заявил, что в областной центр 9 мая привезли "маргиналов из Кривого Рога, Павлограда и Каменского" и раздавали деньги "за портреты "дидов". Он обвинил в этом Сашу, очевидно, имея в виду Александра Вилкула – сына городского главы Кривого Рога.

Филатов также отметил, что весь последний год он "бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции", – и призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко "навести порядок" в Днипре.

Кроме того, он пообещал выделить городское финансирование союзу ветеранов АТО, но прекратить городское финансирование иных "ветеранских" организаций.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Рруководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Темы: Днепракцииполиция
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