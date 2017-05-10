Через сутички 9 травня в Україні відкрито 8 проваджень

У зв’язку із подіями 8-9 травня у 5 регіонах України відкрито 8 кримінальних проваджень.

Про це повідомив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає сайт Нацполіції.

Він зазначив, що за різноманітні правопорушення до відділків поліції були запрошені 89 осіб. Крім того, поліцейськими у п’яти регіонах держави відкрито 8 кримінальних проваджень.

"В цілому заходи в державі проходили спокійно, вполовину менш активно, ніж у попередні роки. Про це свідчить незначна кількість учасників акцій у більшості регіонів, набагато менше конфліктних ситуацій, і, в результаті, затриманих громадян, мінімальна кількість травмованих", – сказав Олександр Фацевич.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівництво місцевої поліції звільнено. Наразі, у райвідділі Дніпра перебувають 12 "тітушок".

Українська правда