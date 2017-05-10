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Из-за потасовок 9 мая в Украине открыто 8 производств

Среда, 10 мая 2017, 13:49

В связи с событиями 8-9 мая в 5 регионах Украины открыто 8 уголовных производств.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, передает сайт Нацполиции.

Он отметил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыто 8 уголовных производств.

"В целом мероприятия в государстве проходили спокойно, вполовину менее активно, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует незначительное количество участников акций в большинстве регионов, намного меньше конфликтных ситуаций, и, в результате, задержанных граждан, минимальное количество травмированных", - сказал Александр Фацевич.

Как известно, 9 мая 2017 года в городе Днепр произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с участниками АТО начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено. Сейчас в райотделе Днипра находятся 12 "титушок".

Украинская правда

Темы: МВДполиция
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