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На суд у справі Царьова не прийшли адвокати

Середа, 10 травня 2017, 19:32

Шевченківський райсуд Києва переніс розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України 20 червня.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на засідання в середу не з'явилися як прокурори, так і адвокати обвинуваченого. Представники прокуратури заздалегідь повідомили суд про неможливість участі в засіданні 10 травня.

У червні 2014 року Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із фракції Партії регіонів Царьова. Кримінальне провадження було відкрито за матеріалами спеціального досудового розслідування, завершеного Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ч.2 ст. 110 і ч.3 ст.109 КК.

Царьов звинувачується в тому, що в період квітня-травня 2014 року, будучи народним депутатом України і кандидатом на пост президента України, брав участь в зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" з використанням засобів масової інформації.

У березні 2016 року Генпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Царьова. Він перебуває в розшуку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Царьовсуд
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