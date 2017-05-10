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На суд по делу Царева не пришли адвокаты

Среда, 10 мая 2017, 19:32

Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 20 июня.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на заседание в среду не явились как прокуроры, так и адвокаты обвиняемого. Представители прокуратуры заранее сообщила суду о невозможности участия в заседании 10 мая.

В июне 2014 года Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции Партии регионов Царева. Уголовное производство было открыто по материалам специального досудебного расследования, завершенного Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по ч.2 ст. 110 и ч.3 ст.109 УК.

Царев обвиняется в том, что в период апреля-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, участвовал в собраниях пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призывал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению пределов территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с использованием средств массовой информации.

В марте 2016 года Генпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. Он находится в розыске.

Темы: Царевсуд
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