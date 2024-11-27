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Екснардеп Царьов отримав ще один вирок: 8 років із конфіскацією всього майна

Валентина РоманенкоСереда, 27 листопада 2024, 16:14
Екснардеп Царьов отримав ще один вирок: 8 років із конфіскацією всього майна
Олег Царьов. фото - Коммерсантъ

За доказовою базою Служби безпеки України колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні: його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно спецслужба: "Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

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За матеріалами СБУ суд призначив Царьову 8 років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно".

Деталі: Зокрема, мова йде про:

- земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;

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- квартиру у Дніпрі;

- об’єкти нерухомого майна у тимчасово окупованому Криму: готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість майна становить 460,6 млн грн (суд арештував це майно в лютому 2024 року).

Прокурори у суді довели факт фінансування засудженим збройної агресії РФ проти України.

Екснардеп мав на території АР Крим нерухомість та низку підприємств. Після окупації півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових Росгвардії для забезпечення охоронних заходів.

Встановлено факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Їх переведено на рахунки "федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардії РФ".

Наразі засуджений перебуває на території країни-агресора, де продовжує здійснювати протиправну діяльність. Призначене покарання він відбуватиме з моменту затримання, зазначають в ОГП.

Передісторія:

ЦарьовСБУ
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