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Журналисты нашли новые детали в деле Шеремета

Среда, 10 мая 2017, 20:19

Обнародован фильм-расследование убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, который был создан редакцией расследований "Слідство.Інфо" и представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

Премьера фильма состоялась 10 мая в Киеве, в коворкинге #MediaHub, после чего расследование опубликовали на сайте Громадского.

В июле 2016 года Шеремет был убит в центре Киева — по дороге на работу в его машине сработало взрывное устройство.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых часов работали на месте событий, в фильме тщательно проанализированы события ночи перед убийством.

Журналистское расследование началось со скрупулезного изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда и возникли первые вопросы к следствию. Команда обнаружила как минимум 6 свидетелей, которые находились на месте преступления.

Были опрошены представители батальона "Азов", с которыми вечером накануне убийства общался Шеремет. Они заявляют, что еще тогда заметили слежку.

Также в результате просмотра видео с камер наблюдения был идентифицирован автомобиль марки "Шкода". Журналисты после этого обратились к специалистам из проекта BELLINGCAT. Это сеть расследователей, которые специализируются на анализе видео и изображений.

Журналист из Германии взялся за изучение видео и позже рассказал, что на видеозаписи было много "цифрового шума", поэтому, чтобы распознать номер, он должен был рассмотреть каждый кадр видео как отдельное фото.

В итоге удалось опознать номер загадочного автомобиля, который может помочь найти убийц Павла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИДело Шеремета
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