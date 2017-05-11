ЦРУ створило центр з протидії північнокорейській загрозі

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило спеціальний центр для протидії загрозі, яку представляє собою ядерна програма Північної Кореї.

Про це повідомляє прес-служба ЦРУ.

"У новий центр в єдине ціле будуть об'єднані досвідчені співробітники відомства, щоб вони могли використовувати свої знання, досвід і креативність для протистояння Північній Кореї", - йдеться в повідомленні.

Центр очолив ветеран ЦРУ, який також є помічником директора відомства з питань Кореї. Нова структура буде взаємодіяти з усім американським розвідтовариством, а також службами національної безпеки.

"Створення цього центру дозволить більш цілеспрямовано використовувати зусилля ЦРУ проти серйозних загроз, що йдуть від Північної Кореї", - заявив директор ЦРУ Майкл Помпео.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй до збільшення тиску на Північну Корею.

"Всі варіанти реагування на майбутні провокації повинні залишатися на столі", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що для протистояння північнокорейській агресії, за необхідності, можуть бути застосовані військові дії.

Нагадаємо, 28 квітня Північна Корея здійснила невдалий запуск балістичної ракети з аеродрому Пукчанг. Ракета не досягла моря, впавши за 35 кілометрів від аеродрому.