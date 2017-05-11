ЦРУ создало центр по противодействию северокорейской угрозе

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало специальный центр для противодействия угрозе, которую представляет собой ядерная программа Северной Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба ЦРУ.

"В новый центр в единое целое будут объединены опытные сотрудники ведомства, чтобы они могли использовать свои знания, опыт и креативность для противостояния Северной Корее", - говорится в сообщении.

Центр возглавил ветеран ЦРУ, который также является помощником директора ведомства по вопросам Кореи. Новая структура будет взаимодействовать со всем американским разведсообществом, а также службами национальной безопасности.

"Создание этого центра позволит более целенаправленно использовать усилия ЦРУ против серьезных угроз, исходящих от Северной Кореи", — заявил директор ЦРУ Майкл Помпео.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к увеличению давления на Северную Корею.

"Все варианты реагирования на будущие провокации должны оставаться на столе", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что для противостояния северокорейской агрессии, при необходимости, могут быть применены военные действия.

Напомним, 28 апреля Северная Корея осуществила неудачный запуск баллистической ракеты с аэродрома Пукчанг. Ракета не достигла моря, упав в 35 километрах от аэродрома.