Аваков: Фірташ і Льовочкін відволікають нас "Безсмертним полком" від махінацій з ОПЗ

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що є змова олігарха Дмитра Фірташа, його компанії "Ostchem" з деякими державними чиновниками щодо Одеського припортового заводу.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів.

"Я вважаю, що є змова пана Фірташа, компанії "Ostchem" з деякими державними діячами. І доки нас Фірташ і Льовочкін відволікають "Безсмертним полком", вони проводять махінації за нашою спиною", - сказав Аваков.

У свою чергу Гройсман зазначив, що влада не повинна потурати таким діям олігархів.

"Ті, хто не при владі, можуть собі дозволяти робити те, що планують, тільки тоді, коли влада попускає в цьому", - заявив Гройсман.

"Мене цікавлять директори, хто ними керує, хто їм вказівки дає", - зазначив прем’єр.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що акція "Безсмертний полк", яка була запущена в Росії і пройшла подекуди в українських містах 9 травня, взірець витонченої політичної спекуляції Кремля на почуттях людей.

Апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу про борг Одеського припортового заводу перед компанією Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, чим фактично відкрив шлях до банкрутства підприємства.

Українська правда