Штаб АТО: Ворог дещо знизив вогневу активність
Четвер, 11 травня 2017, 12:46
В зоні проведення антитерористичної операції 10 травня бойовики дещо знизили вогневу активність.
Про це на брифінгу 11 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Минулої доби ситуація на лінії розмежування стала дещо спокійнішою. Російсько-окупаційні війська майже вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій. Втім окупанти продовжують застосовувати епізодично міномети, а на маріупольському напрямку – реактивні устновки "Град" Партизан", – сказав він.
Мотузяник підтвердив, що за минулу добу в результаті бойових дій 1 військовий отримав поранення.
Валентина Романенко, УП