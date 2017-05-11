Міністри обурилися діями націоналістів у Києві і похвалили поліцію

Одразу кілька міністрів висловилися на підтримку дій поліції у Києві під час масових заходів 9 травня.

Таку позицію вони озвучили під час засідання Кабміну у четвер.

Зокрема віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко подякував українцям, "які не піддалися на провокації політичних сил, національній поліції, яка втримала ситуацію практично по всій території України".

Міністр екології Остап Семерак також підтримав дії поліції під час акцій 9 травня.

"Поліція проявила себе політично нейтрально і це було правильно. І ми повинні в ході розслідування, яке буде здійснюватися в Україні… дати політичні оцінки і надати політичну підтримку працівникам поліції", - сказав він.

Також висловився про події 9 травня міністр соціальної політики Андрій Рева:

"Що мене найбільше обурює – ці наші товариші, що називають себе патріотами, інформацію про те, що відбулося, як цілилися із гранатомета "Муха", про те як зігував у вікні товариш у камуфляжі, знімало RussiaToday (російський канала – ред.). І вся ця інформація транслювалася і на Росію і на країни СНД і на закордон, де працюють відповідні російські пропагандисти", - сказав він.

"Хто дискредитує Україну в очах світового співтовариства? Кому це вигідно? Хто під прапорами нашими державними сьогодні фактично робить так, щоб нашу країну асоціювали з усім тим негативом", - додав Рева.

Він наголосив, що на мітингах були не тільки партійні люди, але і ті, хто прийшов вшанувати своїх предків.

"І в цей час у них ціляться з гранатомета, зігують нагло, кидають в них різні предмети, а потім кричать, що поліція в усьому винна. Це просто підло і низько. Я хотів би підтримати правоохоронців, хоч я розумію, що вони завжди будуть крайніми", - сказав Рева.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що не треба забувати про "провокативний, про кремлівський, пропутінський" характер акції "Безсмертний полк".

"Саме це стало причиною величезного напруження у Києві, в Дніпрі, у Запоріжжі, Миколаєві, інших містах. Плюс використання окремими громадянами заборонену українським законодавством комуністичну символіку", - сказав він.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для штурму офісу Організації українських націоналістів 9 травня були вагомі підстави.

У Києві під час масових акцій до 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.

Під самою будівлею кілька людей тримали плакати "Не допустимо маршу комуністів!". Також у поліцейських кинули димову шашку.

В ОУН заявили, що загалом було затримано 25 представників їхньої організації. Також там заявили, що правоохоронці пограбували їх офіс.

На затриманих активістів ОУН склали протоколи про адміністративні правопорушення та відпустили. Василя Парфенкова, якого підозрюють в тому,що він кинув димову шашку в правоохоронців, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

В ОУН також заявили, що після погрому штабу хочуть відставки Авакова.

Українська правда