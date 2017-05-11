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Поліція каже, що підпал у Дніпрі був, але офіс "Опоблоку" не там

Четвер, 11 травня 2017, 13:44

Поліція у Дніпрі розслідує нічний підпал приміщення, в якому нібито розташований офіс "Опозиційного блоку", вивчить відеозаписи з камер спостереження.

Про це розповіла начальник прес-служба Головного управління поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі каналу "112 Україна".  

"У нас відкрито провадження за ч. 2 ст 194 Кримінального кодексу – це умисне пошкодження або знищення майна шляхом підпалу. З місця пригоди вилучена одна пляшка, в якій була речовина, внаслідок чого було задимлення приміщень "Опозиційного блоку", – повідомила вона.  

"Однак там не знаходилися вже ні люди, ні сам офіс, бо приміщення здавалося в оренду", – заявила речниця поліції.

 
Fb Бориса Філатова

Постраждалих немає.

"Експертиза покаже, що саме було в цій пляшці, бо до нас надійшло повідомлення з чергової частини ДСНС – після цього вже на місце виїхала слідчо-оперативна група", – сказала Старчевська.

Щодо того, що зловмисники нібито втекли на машині, у поліції немає інформації.

"Зараз на місці працюють співробітники кримінальної поліції, буде вилучатися відео з камер спостереження – воно буде відпрацьовано. Зараз інформації про кількість осіб, які скоїли це, у нас немає", – повідомила Старчевська.

Вранці 11 травня партія "Опозиційний блок" заявила, що двоє "радикалів" вночі кинули кілька пляшок із запальною сумішшю в її офіс на проспекті Яворницького (Карла Маркса), 5, у Дніпрі – і спричинили пожежу.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДніпроОпозиційний блокполіція
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