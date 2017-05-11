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Полиция говорит, что поджог в Днипре был, но офис "Оппоблока" не там

Четверг, 11 мая 2017, 13:44

Полиция в Днипре расследует ночной поджог помещения, в котором якобы расположен офис "Оппозиционного блока", изучит видеозаписи с камер наблюдения.

Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии каналу "112 Украина".

"У нас открыто производство по ч. 2 ст 194 Уголовного кодекса – это умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога. С места происшествия изъята одна бутылка, в которой было вещество, вследствие чего было задымление помещений "Оппозиционного блока", – сообщила она.  

"Однако там не было уже ни людей, ни самого офиса, потому что помещение сдавалось в аренду", – заявила пресс-секретарь полиции.

 
Fb Бориса Филатова

Пострадавших нет.

"Экспертиза покажет, что именно было в этой бутылке, потому что к нам поступило сообщение из дежурной части ГСЧС – после этого уже на место выехала следственно-оперативная группа", – сказала Старчевская.

По поводу того, что злоумышленники якобы скрылись на машине, у полиции нет информации.

"Сейчас на месте работают сотрудники криминальной полиции, будет изыматься видео с камер наблюдения – оно будет отработано. Сейчас информации о количестве лиц, совершивших это, у нас нет", – сообщила Старчевская.

Утром 11 мая партия "Оппозиционный блок" заявила, что двое "радикалов" ночью кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в ее офис на проспекте Яворницкого (Карла Маркса), 5, в Днипре – и это привело к пожару.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрОппозиционный блокполиция
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