"Опоблок" заявляє, що його офіс у Дніпрі підпалили

Партія "Опозиційний блок" заявляє, що у місті Дніпро вночі підпалили її офіс, розташований у житловому будинку.

"11 травня о пів на 4 ранку двоє невідомих чоловіків, приховуючи обличчя під капюшонами, кинули кілька пляшок із запальною сумішшю в офіс "Опозиційного блоку" на пр. Яворницького (Карла Маркса), 5. Після цього нападники втекли на автомобілі", – заявляє політсила.

Пожежу ліквідували дві пожежні машини.

"Опозиційний блок" звертає увагу президента України, Генпрокуратури, правоохоронців на розгул радикалізму і беззаконня в Дніпрі і вимагає відновлення правопорядку", – заявляє партія.

Депутат міськради Дніпра від "Опозиційного блоку" Сергій Суханов заявив, що офіс партії розташований у житловому будинку – і від нічного підпалу могли постраждати люди.

Він вважає, що за цим стоять "радикали".

Суханов заявив, що 9 травня "радикали" напали на колону "Маршу перемоги". Раніше співголова фракції "Опоблоку" в парламенті Олександр Вілкул заявив, що за цією провокацією стоять мер Дніпра Борис Філатов і нардеп Андрій Денисенко.