У Кремлі побачили "гарний привід" для зустрічі Путіна з Трампом

У Кремлі вважають, що президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть зустрітися на липневому саміті "Великої двадцятки" в Німеччині.

Про це заявив журналістам у четвер прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми орієнтуємося на те, що два президенти будуть одночасно знаходитись на "двадцятці" в Гамбурзі. Це може стати гарним приводом для їхньої зустрічі", - сказав він.

Як повідомлялося, перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко допускає зустріч президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом найближчим часом. "Ми над цим працюємо", – сказав він.

При цьому Пристайко зазначив, що не варто акцентувати увагу, відбудеться зустріч Порошенка з Трампом до чи після зустрічі президента США з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Здається, що це питання хвилює багатьох людей. Як на мене, це досить спрощений підхід", – підкреслив він.