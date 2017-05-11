Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі побачили "гарний привід" для зустрічі Путіна з Трампом

Четвер, 11 травня 2017, 13:57

У Кремлі вважають, що президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть зустрітися на липневому саміті "Великої двадцятки" в Німеччині.

Про це заявив журналістам у четвер прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми орієнтуємося на те, що два президенти будуть одночасно знаходитись на "двадцятці" в Гамбурзі. Це може стати гарним приводом для їхньої зустрічі", - сказав він.

Як повідомлялося, перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко допускає зустріч президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом найближчим часом. "Ми над цим працюємо", – сказав він.

При цьому Пристайко зазначив, що не варто акцентувати увагу, відбудеться зустріч Порошенка з Трампом до чи після зустрічі президента США з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Здається, що це питання хвилює багатьох людей. Як на мене, це досить спрощений підхід", – підкреслив він.

Теми: ТрампПутінРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Трамп
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: