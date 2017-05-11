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В Кремле увидели "хороший повод" для встречи Путина с Трампом

Четверг, 11 мая 2017, 13:57

В Кремле считают, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на июльском саммите "Большой двадцатки" в Германии.

Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи", - сказал он.

Как сообщалось, первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко допускает встречу президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом в ближайшее время. "Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", – сказал он.

При этом Пристайко отметил, что не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом до или после встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным.

"Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход", – подчеркнул он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутинРосcияСША
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