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Більше 80 відомих письменників і режисерів закликали США боротися за Сенцова

Четвер, 11 травня 2017, 17:52

85 відомих письменників, режисерів і громадських діячів звернулися до держсекретаря США Рекса Тіллерсона з проханням підтримати акцію за звільнення режисера Олега Сенцова і підняти це питання на переговорах з російською владою.

Вони підписалися під відповідною петицією, присвяченою запуску міжнародної кампанії по звільненню Сенцова, яку ініціював американський ПЕН-центр, що у квітні нагородив Олега премією "Свобода писати".

"Як письменники, художники, режисери і продюсери ми приєднуємося до PEN America, щоб висловити протест проти необґрунтованого позбавлення волі нашого колеги, українського письменника, кінорежисера і активіста Олега Сенцова і просимо вас виступити на його захист на зустрічах зі своїми російськими колегами з метою його негайного звільнення", - йдеться в документі.

У петиції зазначається, що Сенцов проявив непохитну мужність перед обличчям жорстокого поводження, і зараз дуже важливо, встати на його захист як символ цінностей свободи слова, включаючи право на інакомислення.

"Закликаємо Вас під час ваших переговорів з офіційними особами Росії підняти питання про справу Олега Сенцова і відстоювати його негайне звільнення", - кажуть знаменитості.

Серед підписантів петиції - режисери Вім Вендерс й Агнешка Холланд, письменники Джонатан Франзен і Чимаманда Адічі, а також телеведучі Тревор Ноа і Саманта Бі.

Як повідомлялося, у Великій Британії анонсують показ фільму "Процес" про українського режисера Олега Сенцова в рамках кінофестиваля Sheffield Doc/Fest.

Українському режисеру Олегу Сенцову, незаконно ув'язненому Росією, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

25 березня 2017 року на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму "Процес" про Сенцова. 

На початку квітня "Процес" вийшов в український прокат, картину показали у кінотеатрах Києва, Вінниці, Запоріжжя, Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова.

Українська правда

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Теми: СенцовСША
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