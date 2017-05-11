Более 80 известных писателей и режиссеров призвали США бороться за Сенцова

85 известных писателей, режиссеров и общественных деятелей обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой поддержать акцию по освобождению режиссера Олега Сенцова и поднять этот вопрос на переговорах с российской властью.

Они подписались под соответствующей петицией, приуроченной к запуску международной кампании по освобождению Сенцова, которую инициировал американский ПЕН-центр, в апреле наградивший Олега премией "Свобода писать".

"Как писатели, художники, режиссеры и продюсеры, мы присоединяемся к PEN America, чтобы выразить протест против необоснованного лишения свободы нашего коллеги, украинского писателя, кинорежиссера и активиста Олега Сенцова и просим вас выступить в его защиту на встречах со своими российскими коллегами с целью его немедленного освобождения", - говорится в документе.

В петиции отмечается, что Сенцов проявил непоколебимую храбрость перед лицом жестокого обращения, и сейчас очень важно, встать на его защиту как символ ценностей свободы слова, включая право на инакомыслие.

"Призываем Вас во время ваших переговоров с официальными лицами России поднять вопрос о деле Олега Сенцова и отстаивать его немедленное освобождение", - говорят знаменитости.

Среди подписантов петиции - режиссеры Вим Вендерс и Агнешка Холланд, писатели Джонатан Франзен и Чимаманда Адичи, а также телеведущие Тревор Ноа и Саманта Би.

Как сообщалось, в Великобритании анонсируют показ фильма "Процесс" об украинском режиссере Олеге Сенцове в рамках кинофестиваля Sheffield Doc/Fest.

Сенцову, незаконно заключенному Россией, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

25 марта 2017 года на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма "Процесс" о Сенцове.

В начале апреля "Процесс" вышел в украинский прокат, картину показали в кинотеатрах Киева, Винницы, Запорожья, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова.

Украинская правда