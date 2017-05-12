На заході – сильні дощі, у центрі й на півдні – небезпека пожеж

Вдень 12 травня в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильні дощі, грози.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Водночас, у центральних (окрім Вінницької), Херсонській, Харківській областях у п’ятницю переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як відомо, щонайменше до середини травня синоптики прогнозували переважно прохолодну погоду в Україні.