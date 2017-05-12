Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На западе – сильные дожди, в центре и на юге – опасность пожаров

Пятница, 12 мая 2017, 09:18

Днем 12 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди, грозы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В то же время, в центральных (кроме Винницкой), Херсонской, Харьковской областях в пятницу преобладает чрезвычайный уровень пожароопасности.

Как известно, как минимум до середины мая синоптики прогнозировали преимущественно прохладную погоду в Украине.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: