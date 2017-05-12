На западе – сильные дожди, в центре и на юге – опасность пожаров

Днем 12 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди, грозы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В то же время, в центральных (кроме Винницкой), Херсонской, Харьковской областях в пятницу преобладает чрезвычайный уровень пожароопасности.

Как известно, как минимум до середины мая синоптики прогнозировали преимущественно прохладную погоду в Украине.