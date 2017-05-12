США не будуть приєднуватися до "нормандського формату" – МЗС

США не будуть приєднуватися до "нормандського формату" (Німеччина, Франція, Україна, Росія) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, але є інші формати.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому він підкреслив, що американська сторона наполягає на виконанні Росією Мінських угод.

"Вони (американська сторона - ред.) сказали, що підтримують зусилля німецьких і французьких колег, але не стають частиною "нормандського формату"- це чотири країни. Не всі обов'язково повинні стати частиною "нормандського формату", є різні формати, які дозволяють нам вирішувати наші питання", - сказав Пристайко.

При цьому він наголосив на важливості участі в переговорному процесі Росії. "Якщо в найкращому форматі з американцями не буде Росії, це не матиме значення для вирішення нашої проблеми", - зазначив заступник міністра.

Пристайко також підкреслив, що американська сторона активно наполягає на виконанні Росією своїх зобов'язань за Мінським домовленостями.

"Не дивлячись на те, що американська сторона активно шукає можливості зблизитися з Росією у вирішенні інших питань, було заявлено дуже чітко, що санкції, які існують зараз по відношенню до Росії, не будуть зняті до вирішення питання - Росія повинна виконати свої зобов'язання згідно з Мінським угодами", - розповів Пристайко.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що США можуть долучитися до Нормандського формату.