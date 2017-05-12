Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не будут присоединяться к "нормандскому формату" – МИД

Пятница, 12 мая 2017, 12:03

США не будут присоединяться к "нормандскому формату" (Германия, Франция, Украина, Россия) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но есть другие форматы.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что американская сторона настаивает на выполнении Россией Минских соглашений.

"Они (американская сторона – ред.) сказали, что поддерживают усилия немецких и французских коллег, но не становятся частью "нормандского формата" - это четыре страны. Не все обязательно должны стать частью "нормандского формата", есть разные форматы, которые позволяют нам решать наши вопросы", - сказал Пристайко.

При этом он подчеркнул важность участия в переговорном процессе России. "Если в наилучшем формате с американцами не будет России, это не будет иметь значения для решения нашей проблемы", - отметил замминистра.

Пристайко также подчеркнул, что американская сторона активно настаивает на выполнении Россией своих обязательств по Минским договоренностям.

"Несмотря на то, что американская сторона активно ищет возможности сблизиться с Россией в решении других вопросов, было заявлено очень четко, что санкции, которые существуют сейчас по отношению к России, не будут сняты до решения вопроса – Россия должна выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям", - рассказал Пристайко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США могут приобщиться к Нормандскому формату.

Темы: СШАДонбассМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
США
Блинкен: Цель России стереть Украину с карты мира давно провалилась
Украина уже освободила 50% захваченных РФ с февраля 2022 года территорий - Блинкен
США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: