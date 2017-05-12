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США готові долучатися до того, щоб змусити РФ виконувати Мінські угоди - Клімкін

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:56

США готові й далі долучатися до того, щоб примусити РФ виконувати Мінські домовленості.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час брифінгу у МЗС.

"США готові й далі долучатися до того, щоб змусити Росію виконувати Мінські домовленості. Це може бути у формі окремого виміру, який буде скоординований з Нормандським форматом. Може бути варіант долучення до окремих елементів взаємодії в рамках Нормандського формату. Це може бути паралельний процес", - сказав Клімкін.

При цьому він навів паралель групи, яка працює над врегулюванням конфліктом у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що держсекретар США Тіллерсон виступить адвокатом України у переговорах з Росією, а Вашингтон може долучитися до Нормандського формату.

При цьому перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що мова не йде про безпосередню участь США в переговорах сторін у Нормандському форматі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, але американська сторона наполягає на виконанні Росією Мінських угод.

Європейська правда

Теми: Мінські угоди
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