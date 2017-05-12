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США готовы приобщаться к тому, чтобы заставить РФ выполнять Минск - Климкин

Пятница, 12 мая 2017, 13:56

США готовы и дальше приобщаться к тому, чтобы заставить РФ выполнять Минские договоренности.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время брифинга в МИД.

"США готовы и дальше приобщаться к тому, чтобы заставить Россию выполнять Минские договоренности. Это может быть в форме отдельного измерения, которое будет скоординировано с Нормандским форматом. Может быть вариант приобщения к отдельным элементам взаимодействия в рамках Нормандского формата. Это может быть параллельный процесс", - сказал Климкин.

При этом он привел параллель группы, которая работает над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что госсекретарь США Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон может присоединиться к Нормандскому формату.

При этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что речь не идет о непосредственном участии США в переговорах сторон в Нормандском формате по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но американская сторона настаивает на выполнении Россией Минских соглашений.

Европейская правда

Темы: Минские соглашения
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